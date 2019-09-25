Вертолетную площадку Януковича вернули прежнему владельцу

Киевский апелляционный суд снял арест с конгрессно-выставочного центра "Парковый", который также называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на решение суда.

В документе говорится, что суд отменил определение Голосеевского райсуда Киева от 5 апреля 2019 года, которым имущество КВЦ "Парковый" передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), а также вынес новое определение, которым отказал прокурорам в аресте.

По мнению судей, прокуратуре не удалось доказать, что КВЦ "Парковый" должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается возможных нарушений во время его строительства. Кроме того, правоохранителям также не удалось доказать необходимость ареста, а в самом расследовании не сообщалось о подозрении ни одному человеку.

Также в определении суда говорится о том, что передача в управление АРМА имущества стоимостью более 200 прожиточных минимумов осуществляется при наличии письменного согласия владельца, которым является компания "Амадеус Ко", или по решению суда в случае отказа собственника.

"Согласно материалам производства, ни прокурор, ни другие представители следственного органа не обращались в ООО "Амадеус Ко" как собственнику недвижимого имущества КВЦ "Парковый" с запросом о согласии на передачу имущества на хранение Национальному агентству. К ходатайству прокурором не приложены доказательства обратного", - говорится в документе.

Таким образом, Апелляционный суд признал, что Голосеевский суд принял решение по удовлетворению ходатайства прокуратуры об аресте КВЦ с нарушением законодательства.