Весной станет известно, можно ли поднять "минималку" до 5 тысяч - Розенко

Окончательно дату очередного повышения минимальной заработной платы до 5000 гривен правительство определит в апреле-мае текущего года.

Об этом сообщил вице-премьер министр Павел Розенко в интервью "Обозревателю".

"Окончательные итоги такого влияния существенного роста минимальной заработной платы на экономику мы будем иметь примерно в апреле-месяце. Где- то вот как раз апрель-май станет той датой, когда правительство сможет сказать, когда и какими темпами будет в дальнейшем увеличиваться размер минимальной заработной платы", - отметил он.

При этом, он пояснил, что, согласно текущим расчетам, поднять минималку до 5 тыс грн теоретически было бы возможно даже с 1 января 2017 года.

"Скажу, что были расчеты. И эксперты, и руководитель, в частности, Государственной фискальной службы Роман Насиров, делали соответствующие расчеты, что можно было внедрять минимальную заработную плату в 5 000 грн уже сейчас, с 1 января делать минимальную заработную плату не 3200, а 5 000 гривен. Но мы решили все-таки перейти на постепенность этого процесса", - заявил Розенко.

По мнению вице-премьера, точнее можно будет определиться после подведения первого итога влияния повышения минимальной заработной платы.

"Я думаю, что после подведения первого итога влияния повышения минимальной заработной платы мы объявим о дальнейшем плане повышения, но сегодня я вижу только позитив. Никаких негативных прогнозов по внедрению зарплаты 3200 не оправдалось, и мы имеем только положительные цифры", - сказал он.

В то же время вице-премьер заявил, что с повышением минимальной заработной платы до 3200 гривен бызнес согласился охотно. Кабмин получил лишь 500 жалоб на работодателей по поводу игнорирования инициативы правительства относительно увеличения минимальной заработной платы, пояснил Розенко.