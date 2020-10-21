Ветеран АТО Іван Рудий очолив комісію з азартних ігор

Івана Рудого обрано на посаду голови комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Про це у своєму telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Іван Рудий має досвід і знання в сфері менеджменту, міжнародних відносин і фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх нескорених" у Нідерландах", - охарактеризував Немчінов нового голову комісії.

На участь у конкурсі з відбору голови і шести членів комісії було подано 378 заявок. До співбесіди було допущено 42 особи. З них - 20 претендентів на посаду керівника комісії.

За результатами співбесід, на посаду членів комісії було відібрано двох людей: Олену Водолажко та Євгена Гетьмана.

Олена Водолажко - професійний адвокат, член асоціації юристів України, має значний досвід роботи в державних органах, а також досвід співпраці з державними регулюючими органами в сфері розробки та впровадження регуляторних актів.

Євген Гетьман має досвід роботи в регулюючих органах і досвід управління комунальними та приватними підприємствами.

На інші посади членів комісії оголошено додатковий набір.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про легалізацію азартних ігор. Розробкою законопроєкту про гральний бізнес займався Борис Баум, колишній топменеджер російської VS Energy і великої мережі готелів Premier. В Офісі президента не виключали, що він може очолити орган, що регулює ринок азартних ігор.

11 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про проведення азартних ігор.

23 вересня створено регулятора на гральному ринку - Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.