Ветка в "Борисполь" строится с опережением графика, сэкономлено 120 млн грн, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что железнодорожная ветка в международный аэропорт "Борисполь" строится с опережением графика, а экономия средств по работам составила на данный момент 120 млн грн, пишет ЦТС со ссылкой на правительственный портал.

"Железнодорожный экспресс, который должен соединить вокзал Киева "Киев- Пассажирский" с крупнейшим аэропортом страны - Международным аэропортом "Борисполь" - строится с незначительным опережением графика, а экономия бюджета проекта уже составила около 120 млн грн", - сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что на данный момент по проекту выполнено строительство путей и формируются железнодорожные платформы, а до 1 декабря текущего года все работы будут завершены.

"И самое главное! Мы предусмотрели бюджет на этот проект умеренный. Если возьмем планы "Воздушного экспресса", аналогичного проекта, то на него хотели потратить больше 10 млрд грн. А мы заложили 700 млн грн. И уже сейчас экономия по работам - 120 млн грн. Представьте себе - 10 млрд грн и 580 млн грн. Разница очевидна", - отметил Гройсман.

Напомним, 25 июля ЦТС писал о том, что у терминала D в аэропорту Борисполь началось строительство платформ для приема поездов из Киева. Источник: Центр Транспортных Стратегий

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