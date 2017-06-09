В.Гройсман: без изменения пенсионной системы ПФУ через 3-5 лет станет банкротом

Премьер-минстр Украины Владимир Гройсман заявил, что без изменения пенсионной системы Пенсионный фонд Украины через 3-5 лет станет банкротом. Об этом он заявил общаясь с региональными СМИ, передает корреспондент УНН."Мы в переговорах с международными нашими партнерами отстояли позицию - никаких изменений пенсионного возраста", - сказал В.Гройсман.

Он также назвал ошибкой увеличение пенсионного возраста для Украинской в 2012 года.

"Сегодня нас полностью поддержал и Всемирный банк, и МВФ в нашей модели", - сказал премьер.

По его словам, если правительство не изменит пенсионную систему, то через 3- 5 лет ПФУ станет банкротом.

Напомним, по словам Премьер-министра В.Гройсмана, дефицит Пенсионного фонда Украины постоянно растет и равен одному оборонному бюджету страны.

Источник: УНН