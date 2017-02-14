В.Гройсман: есть все инструменты для обеспечения отопительного сезона

Некоторые Украинцы пытаются сорвать отопительный сезон блокадой поставок угля. Об этом в ходе отчета о деятельности КМУ на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы качественно подготовились к отопительному сезону и то сейчас, сегодня собственными руками некоторые украинцы хотят, сорвать отопительный сезон, побудить веерные отключения электроэнергии в нашей стране", - сказал В.Гройсман.

Премьер добавил, что борьба с контрабандой и украинским народом должны быть разграничены.

Он подчеркнул, что есть все инструменты для обеспечения отопительного сезона в Украине сегодня.

"Я убежден в том, что критический импорт, минимальный набор продукции, которые мы получаем из украинских недр мы можем совершенно спокойно сегодня использовать", - подчеркнул В.Гройсман.