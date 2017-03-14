В.Гройсман предложил Турции совместно выпускать самолеты

Украина обладает всем необходимым спектром технологий, как и Турция, при объединении которых на взаимовыгодных условиях мы сможем совместно выпускать украинско-турецкие самолеты, которые имеют конкурентные качества и необходимы на авиационном рынке. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Премьер-министром Турции Бинали Йилдиримом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе встречи стороны обсудили потенциальные сферы развития двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно- промышленном и авиакосмическом секторах, туризме и инфраструктуре.

Главы правительств отметили, что страны недостаточно используют потенциал двустороннего взаимодействия. В частности, среди наиболее перспективных сфер для углубления сотрудничества, по их мнению, - оборонный сектор, сельское хозяйство, авиакосмический сектор.

"Если говорить несколькими словами, у нас есть сегодня возможности сотрудничать от космоса, вопросов взаимодействия в космической авиации, и в украинских недрах. Спектр нашего взаимодействия является чрезвычайно широким", - подчеркнул глава украинского правительства.

Так, большой потенциал имеет военно-промышленное сотрудничество, убежден В.Гройсман. В этом контексте стороны, в частности, обсудили вопрос объединения возможностей по самолетостроению.

"Украина обладает всем необходимым спектром технологий, как и Турция, при объединении которых на взаимовыгодных условиях мы сможем совместно выпускать украинско-турецкие самолеты, которые имеют конкурентные качества и необходимы на авиационном рынке", - отметил Премьер-министр Украины.

Главы правительств Украины и Турции обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере. Они отметили, что подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины и Советом высшего образования Турецкой Республики в сфере высшего образования будет способствовать дальнейшему сотрудничеству в сфере высшего образования.

Напомним, Турция запретила любым турецким судам посещать оккупированный Крым.