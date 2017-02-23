В.Гройсман призвал участников блокады на Донбассе подумать об украинцах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал участников блокады на Донбассе подумать об украинцах, которые могут стать жертвами такой блокады. Об этом во время брифинга сказал, передает УНН.

"Энергетическая блокада может привести к двум негативным последствиям. Первое - это нехватка электроэнергии. Второе - это веерные отключения электроэнергии ... Поэтому я еще раз хочу обратиться до блокадников. Я против того, чтобы была контрабанда, там были злоупотребления, но если речь идет об экономической безопасности нашей страны, то наш патриотизм должен заключаться в том, что мы должны стать на государственную позицию и понять, что даже за три года провести переориентацию национальной экономики невозможно . Я призываю всех настоящих патриотов подумать о настоящих украинцах, которых 45 млн украинцев, у которых есть свои потребности и им нужно работать ", - отметил В.Гройсман.

Кроме того, премьер-министр отметил, что уголь добывается из украинских недр и принадлежит украинским гражданам.

"Все, что касается энергетических соглашений и касается угля, у нас абсолютно там нет элементов торговли. Потому что уголь добывается из украинских недр и принадлежит украинским гражданам. Более того, он покупается и производится предприятиями, которые зарегистрированы в Украине, платят налоги Украине ", - добавил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, В.Гройсман провел встречу с участниками "угольной блокады".