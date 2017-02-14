В.Гройсман рассказал, кому в МВД повысят зарплату

Зарплату рядовым работникам уголовного розыска МВД повысят. Об этом в ходе отчета о деятельности КМУ на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Экономический рост дал нам возможность повысить заработную плату рядовым работникам уголовного розыска по борьбе с бандитизмом", - сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в ходе отчета о деятельности КМУ на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в январе 3,5 млн. человек получили зарплату в размере 3 тыс. 200 грн.