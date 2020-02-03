Виктор Небоженко: "Что такое украинские реформы?"

Все началось с олигарха-президента Порошенко и активно поддержано президентом Украины Зеленским. Может случайно или по неопытности, но пока окружение Зеленского просто копирует или пытается делать то, что не успел сделать Порошенко, начиная от похабного минского миротворчества, заигрывания с Москвой и дискредитации ветеранов, кончая бесконтрольной продажи земли, роста долгов и создания новой и верной только президенту олигархии, о которой так мечтал Порошенко.

За последние 10 лет у нас сформировалось несколько политико-экономических, опасных процессов, которые мы часто принимаем за "реформы". Они пересекаются друг с другом, но и конкурируют. Разные группы украинского общества специализируются на разных процессах.

1. "Реформа" как маскировка коррупции. Самое мощное направление. Примеров много - это чудовищные премии госчиновникам - 20 млн долларов, обустройство родственников и нужных людей на теплые места, заплаты чиновникам по 500 тыс. гр., при полной отсутствии эффективности работы, бизнес-содержание народных депутатов и пропагандистов-защитников власти, подкуп силовиков для борьбы с политическими противниками и экономическими конкурентами. Сейчас коррупция через реформу - это наиболее развитая форма использования термина "реформа" в личных и групповых целях. Ничего со времен Порошенко не изменилось.

2.Коммерциализация "реформ" - это когда власть получает выгоду и преимущества от своих мер и постановлений, а население и бизнес страдают, несут издержки и другие неприятности: рост налогов, акцизов, чудовищные тарифы, цены, изменение правил игры на рынке и т. д. С каждой такой реформой увеличивается пропасть между властью и народом. А отчуждение, непонимание и подозрение порождает взаимные сопротивление и радикализм, которым легко пользуются третьи силы.

3. Процесс имитации реформ. Этим занимается особая специальная группа профессиональных имитаторов реформ, мастеров презентации программ и талантливых артистов демонстративного энтузиазма -это любимое занятие "соросят" или их антиподов- "медвечат". Их основное занятие -это борьба друг с другом за высокие должности и доступ к ресурсам в системе власти. Их оружие - это политические интриги, бесконечный пиар и "полуправда" о реформах в Украине. А также ориентация на Запад или Россию, но не на Украину.

4. Новый и нарастающий процесс - циничная "дрессировка" народа Украины "слугами народа" и подготовка населения к следующей стадии политического развития страны - жесткой авторитарной формы управления и тотального контроля, при которой будет страдать уже не только народ и бизнес, но и вся глубоко коррумпированная старая и новая "элита".

5 Быстрая, честная реформа на условиях и в интересах народа Украины на фоне мощной общенародной мобилизации и веры в будущее. Это перспективный, но малозаметный процесс.

Когда нынешний, молодой и горячий президент Зеленский научится четко различать друг от друга все пять политико-экономических процессов, реально действующих под вывеской "реформ", он, действительно, станет президентом Украины.

Источник: Фейсбук автора Виктор Небоженко

политолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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