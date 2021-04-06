Виплати ФОПам: Зеленський підписав закон про підтримку бізнесу в "червоних" зонах

Президент України Володимир Зеленський 6 квітня підписав закон про компенсації бізнесу і найманим працівникам, зареєстрованих в регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Документ набуде чинності з дня, наступного за його опублікуванням.

Про це повідомила прес-служба президента України.

"Володимир Зеленський підписав Закон" Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID- 19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2 "No 1358-их, який Верховна Рада прийняла 30 березня" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що законопроект був ініційований главою держави для підтримки малого бізнесу і найманих працівників в умовах посилення карантину.

Згідно з документами, фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники, які змушені припинити свою діяльність через карантин у "червоних" зонах, отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату в сумі 8 тисяч гривень.

У повідомленні наголошується, що до гарантованої державою одноразової допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування приймуть відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

Раніше міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про виплату ФОПам і найманим працівникам одноразової компенсації за карантин в сумі 8 тисяч гривень. Для цього із спеціального фонду державного бюджету в 2021 році на направляється 2,9 млрд гривень.

Відзначимо, в березні Верховна рада відновила компенсації бізнесу в розмірі 8 000 гривен. Компенсацію отримають ті, кого зобов'язали припинити діяльність на час карантину. Перелік видів діяльності, які потрапляють під виплати, ще має встановити Кабмін.