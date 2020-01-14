Витренко и Коболев получат премию почти в 700 миллионов гривень

Топ-менеджменту выплатят 1% от суммы, уплаченной "Газпромом".

Топ-менеджмент "Нафтогаза", который добился от российского "Газпрома" выплаты почти $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает LIGA.net.

"За контрактом должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств", - сказал он.

Таким образом, топ-менеджеры получат 700 млн гривень премии от суммы в 2,9 млрд долларов.

Как писало ранее ZN.UA, в 2018 году сотрудникам НАК "Нафтогаз Украины" выплатили премии в размере $ 20,7 млн за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Председатель правления компании Андрей Коболев получил 207 млн грн ($ 7,9 млн). Все полученные на счет в "Ощадбанке" гривны он перевел в доллары. После получения премии Коболев пообещал все заработанные в 2019 году деньги отдавать на благотворительность.