Витренко: "Нафтогаз" два месяца подряд взимает с "Газпрома" по 9 млн долларов

НАК "Нафтогаз Украины" два месяца подряд взимает с российского "Газпрома" по 9 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долларов, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 млн долларов денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взимаем с "Газпрома" денежными средствами по 9 млн долларов", - написал Витренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

Однако "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". После этого Украина конфисковала все средства российской компании, которые находились на территории Украины. Сообщалось, что сумма штрафных санкций за невыполнение российским "Газпромом" решения международного арбитража на сегодня оценивается в 100 млн долл.

Ранее "Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома" для выплаты Украине 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. В связи с этим "Газпром" обратился в швейцарский суд с жалобой об аресте активов.

В июне 2018 года коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы ПАО "Газпром" на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины". Заморозка активов также направлена на выплату 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.