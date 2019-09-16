Витренко сравнил цену российского газа до и после решения Стокгольма

Без пересмотра контрактной цены российского газа трибуналом в Стокгольмском арбитраже стоимость голубого топлива из РФ для Украины была бы вдвое выше рыночной. Это пример того, как Газпром и Россия строят отношения с Украиной. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Готовили анализ для внутренних целей, но цифры настолько важны, что решил их опубликовать. На графике цена на газ по контракту с Газпромом "до пересмотра в арбитраже" (голубая линия) и "после пересмотра в арбитраже" (красная линия). Как вы сами видите, цена после пересмотра является постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра Трибуналом в Стокгольмском арбитраже. Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили за Газпрому за газ цену в 2 раза большую", - отметил Витренко.

По его словам, это произошло бы, если бы украинская сторона не требовала в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили бы по этой требованию.

"В 2 раза выше цена рыночной, вдумаетесь в эту цифру! Вот вам пример того, как Газпром и Россия строят отношения с Украиной, и что происходит, когда некому понять и защитить интересы украинской стороны", - добавил чиновник.

Также он отметил, что "мы не нарушаем положения о конфиденциальности наших контрактов с Газпромом, поскольку цена "до пересмотра в арбитраже" может быть рассчитана на основании контракта, опубликованного в прессе, а цена "после" пересмотра по законодательству Украины должна все равно быть опубликована".

Добавим, 22 декабря 2017 года Арбитражный суд принял решение в пользу Нафтогаза во всех спорных вопросов по контракту на поставку газа с Газпромом, в частности, ценообразования.

Нафтогаз пытается принудительно взыскать с "Газпрома" 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража.