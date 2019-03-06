Витренко заявил о коррупционных схемах в "Нафтогазе" на миллионы долларов

Продажа газа из газовых хранилищ "нафтогаза" в ряде случаев ведется по коррупционной схеме

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в служебной записке руководителю службы комплаенса (внутренней проверки) НАК Марии Кучеровой от 31 января 2019 года, информирует "ДС" со ссылкой на "Украинские новости".

Витренко считает, что маркетинговая политика компании по реализации газа в нерегулируемом сегменте, то есть для промышленных потребителей, в последнее время велась неэффективно. Продажа газа, в частности в четвертом квартале 2018 года, привела с одной стороны, к необоснованным потерям НАК, с другой - к такой же необоснованной прибыли ООО "ЭРУ Трейдинг" как посредника между НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз".

"Насколько мне известно, такая же ситуация остается актуальной для поставок газа в январе и феврале 2019 года", - говорится в документе.

Исходя из анализа Витренко, в четвертом квартале "ЭРУ Тейдинг" получал газ по цене заниженной в некоторых случаях почти на 1 тыс грн за 1000 кубометров. Из документа следует, что "в конце ноября и в декабре 2018 года "ЭРУ Трейдинг" закупили газ из газохранилищ по низкой цене (средневзвешенная 8457 грн/тыс. куб. м) общим объемом 101 млн кубометров".

"Если допустить, что этот ресурс был использован "ЭРУ Трейдинг" для производственно-технологических нужд и услуг балансировки, тогда при сравнении с расчетными ценами закупки газа Укртрансгазом на контрактных условиях, "ЭРУ Трейдинг" могла заработать на этих операциях $2,2 миллиона", - говорится в анализе.

Директором и одним из учредителей "ЭРУ Трейдинг" до недавнего времени был Андрей Фаворов, который с ноября 2018 года назначен главой газового направления НАК, и к нему перешла часть полномочий Витренко.

"Поскольку на формирование маркетинговой политики определяющее влияние, во всяком случае, с декабря 2018 года имеет А. Фаворов, может возникнуть обоснованное подозрение, что он имел возможность, но не исправил эту ситуацию, что противоречит его служебной обязанности действовать в интересах НАК "Нафтогаз Украины", в частности используя его знания и информацию (в даном случае речь идет даже о публично доступной инфрормации) полученную во время работы в ООО "ЭРУ Трейлдинг". Соответственно, может быть достаточно оснований считать, что это является следствием конфликта интересов в случае, если А. Фаворов остался реальным бенефициаром ООО "ЭРУ Трейдинг". С другой стороны, исходя из таких обстоятельств может возникнуть обоснованное подозрение, что А. Фаворов мог остаться реальным бенефициаром ООО "ЭРУ Трейдинг". - отмечает Витренко.

По данным единого реестра юрлиц, на 5 марта Фаворов не входит в число конечных бенефициаров "ЭРУ Трейдинг". Также, в ответе Кучеровой Витренко говорится, что конфликт интересов Фаворова был урегулирован еще 11 февраля 2019 года. В этом же ответе отмечается, что вопросы по формированию маркетинговой политики НАК не относятся к компетенции службы комплаенса.

Витренко таким ответом был категорически не удовлетворен, посчитал его формальной отпиской. Он обратился к главе Набсовета НАК Клэр Споттисвуд с предложением, как можно скорее определиться, к каким контролирующим органам следует обратиться, чтоб разобраться в ситуации и не допустить подобных конфликтов интересов.

"Все выше приведенное дает основание считать, что Компания не в состоянии управлять таким конфликтом интересов, который соответственно может привести к значительным необоснованным финансовым потерям", - говорится в служебной записке Витренко от 18 февраля 2019 года.