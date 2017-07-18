Вице-премьер по евроинтеграции против свободного доступа украинцев на рынок труда ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе не считает необходимым вести переговоры с ЕС по либерализации условий движения рабочей силы.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" она сказала, что считает более важным сосредоточится на создании возможностей для реализации граждан Украины на родине.

По ее словам, необходимо вести переговоры о "дорожных картах" по либерализации доступа украинских услуг на рынок ЕС и их услуг - в Украину. Так, Киеву и Брюсселю нужно согласовать "дорожные карты" по телекоммуникационным, почтовым, финансовым услугам, морским перевозкам, а также провести переговоры о доступе на цифровой рынок.

"Одна из задач, которую мы для себя ставим, - это начало диалога относительно приобщения Украины к Шенгенской зоне", - сказала она.

Напомним, что минимальная зарплата в странах ЕС колеблется от 235 евро в Болгарии до 1999 евро в Люксембурге. В Украине минимальная зарплата составляет 3,2 тыс. грн (немногим более 100 евро). По материалам: Интерфакс- Украина /