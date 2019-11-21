Вице-премьер РФ: Москва сделала все для урегулирования газового спора с Украиной

Россия сделала все меры для решения газовых вопросов с Украиной. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Россия против любых газовых войн, - сказал он. - Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого".

Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе. Отвечая на вопрос о рассматриваемых датах для проведения трехсторонних консультаций по газу, Козак сказал: "Пока это переговоры".

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

Как сообщал УНН ранее, Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме около 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.