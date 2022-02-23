Визнання РФ так званих "Л/ДНР" не впливає на економіку України - Шмигаль

Визнання Путіним "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" не впливає на економічне життя України та виконання нею соціальних обов'язків перед своїми громадянами.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі проєкту "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З точки зору роботи нашої, виконання соціальних гарантій - нічого, звісно, не змінює. Вісім років на території Донецької та Луганської областей є тимчасово окуповані території, які фактично окупувала Росія. Сьогодні легалізація цього статусу ніяк не вливає на зміну нашого економічного життя, нашого економічного розвитку, виконання усіх соціальних обов'язків, які є перед суспільством, перед нашими людьми", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також наголосив, що нині України має підтримку усього світу.

Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.

22 лютого Путін заявив, що "кордони" квазіреспублік "ДНР" і "ЛНР" прописані в їхніх конституціях, і вони збігаються з межами Донецької та Луганської областей у складі України.

Лідери країн ЄС, США, Канади та більшості демократичних країн світу засудили такі дії Кремля, які є прямим порушенням міжнародного права та власних міжнародних зобов'язань РФ.

