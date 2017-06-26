Включение горячей воды киевлянам перенесли на 27 июня.

КГГА заявила, что Киевэнерго сможет возобновить горячее водоснабжение жителей пяти районов Киева после включения ТЭЦ-6 только с завтрашнего дня, 27 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев в ходе брифинга.

"С субботы начался технологический процесс подключения ТЭЦ. Надеемся, что с завтрашнего дня жители пяти районов будут с горячей водой", - цитируют Пантелеева украинские СМИ.

Город будет контролировать процесс погашения долга перед компанией "Укртрансгаз", чтобы подобные ситуации не повторились.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлянам обещают горячую воду уже с сегодняшнего дня, то есть 26 июня.