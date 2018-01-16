Владельцев некоторых люксовых иномарок освободят от уплаты транспортного налога

Покупатели люксовых иномарок смогут сэкономить 25 тыс. грн. в год

Увеличение с 1 января 2018 года размера минимальной зарплаты привело и к изменениям расчета транспортного налога. Собственно, ставка налогообложения не изменилась - как и прежде, владельцам люксовых авто в возрасте не старше 5 лет придется каждый год доплачивать в казну 25 тыс. грн.

Зато поменялся порог стоимости автомобиля. Если в минувшем году транспортный налог начислялся на машины стоимостью свыше 1,2 млн. грн., то с января 2018 он повысился до 1,396 млн. грн. Такой подарок владельцам дорогих автомобилей сделали парламентарии, приняв предложение Кабмина увеличить размер минимальной зарплаты до 3723 грн.

Впрочем, следует отметить, что расчет рыночной стоимости автомобиля Министерством экономического развития проводится по сложной методике. Так что перечень налогооблагаемых автомобилей далеко не всегда соответствует "салонным" ценам.

Полный список машин, за которые следует уплатить налог, МЭРТ должен опубликовать на официальном сайте до 1 февраля 2018 года. Пока же, опираясь на данные калькулятора ведомства, можно приблизительно оценить, какие именно марки освободят от транспортного налога в 2018 году.

В частности, сэкономить 25 тыс. сможет часть владельцев автомобилей, которые попадали в список МЭРТ с пометкой "до 1 года". Именно их расчетная стоимость зачастую оказывается в буферной зоне 1,2-1,4 млн. грн.

Так, выдохнуть с облегчением смогут покупатели BMW X3 и X4, Acura MDX, Mercedes GLC серии и С43 Coupe. Открывать шампанское смело могут владельцы Toyota LC Prado с бензиновым мотором 2,8 л и дизелем объемом 4 л. Не нужно будет платить налог за Volkswagen Multivan и Touareg, Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokee, Wrangler Rubicon, Land Rover Range Rover Evoque 3D и Defender, Infiniti QX60 и QX70.

Конечно, это далеко не полный список освобожденных от транспортного налога автомобилей. Предварительно узнать, нужно ли платить налог в 2018 году можно, рассчитав его стоимость на калькуляторе МЭРТ. А полная информация будет опубликована ведомством на официальном сайте ближе к концу января.