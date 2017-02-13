Владимир Гройсман: Меня политика не интересует - меня волнует наличие тепла и света в домах украинских граждан

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прежде всего руководствуется интересами украинских граждан и развития экономики, а не вопросом политики. Об этом он заявил во время общения с журналистами после переговоров с Премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, отвечая на вопрос относительно поставок угля на Донбассе.

"Если теряется уголь, останавливаются блоки, которые работают на угле, это означает, что 30% энергетики страны просто останавливается. Я хочу поставить вопрос о Киеве, Харькове. Я не понимаю, почему кто-то хочет довести до того, чтобы дома остались без отопления. Это просто недопустимо. Если кто-то из тех, кто блокирует, знает, чем заменить уголь, пожалуйста, придите, скажите", - подчеркнул Владимир Гройсман.

"Я тут смотрю по-хозяйски. Я в политики не собираюсь. Меня интересует тепло и свет. Точка", - подчеркнул он.

Владимир Гройсман привел пример недавних событий в Авдеевке, где военные, нацгвардия, спасатели, волонтеры и жители защищали под обстрелами 25- тысячный город, который из-за остановки Коксохимического завода остался без тепло - и энергоснабжения.

"Защитили, восстановили работу предприятия. Сегодня что, из-за блокады его надо остановить?" - отметил он.

Глава Правительства сказал, что в понедельник состоится заседание Антикризисного энергетического штаба, который рассмотрит вопрос стратегических запасов в энергетической отрасли относительно прохождения отопительного сезона, целесообразность введения чрезвычайного положения в энергетике и сформирует план предложений, в том числе относительно веерных отключений, чтобы не допустить "катастрофических" последствий. Рекомендации будут рассмотрены Правительством.

"Если есть двухнедельный запас, то это значит, что мы не можем его сжечь, чтобы через две недели выйти в кризис. Мы должны уже сегодня внедрять определенные мероприятия, недопущение снижения критических запасов угля, - отметил он. - Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы будут уменьшены. Я думаю, все это понимают".

Премьер-министр убежден, что необходимо объективно оценивать вопрос блокирования поставок угля. Он подчеркнул, что выступает категорически против любых видов контрабанды (как на западных, так и на восточных границах и на линии разграничения) и готов всячески способствовать ее недопущению.

Одновременно он призвал к государственнической позиции, чтобы не ставить под угрозу украинских граждан.

"В данном вопросе надо различить две части: что касается борьбы с контрабандой, я здесь полностью поддерживаю, готов максимально способствовать, чтобы эта борьба была эффективной, - и борьбы с украинским народом с точки зрения того, что в украинских домах должно быть тепло и светло. Это вопрос, который касается миллионов украинских граждан", - отметил он.

"Я говорю честно, откровенно и открыто. Рассчитываю, что меня услышат те, кто управляет процессом так называемой блокады на линии разграничения, и услышат то, что я за эффективную борьбу с контрабандой. Рассчитываю на понимание и государственность", - подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что из 24 млн тонн угля, который Украина потребляет для производства тепла, электрической энергии, 9 млн тонн - антрацитовая группа угля, добываемого на территории Украины, которая временно не подконтрольна.

"Это тот критический объем, без которого мы сегодня не можем стабильно функционировать. Это тот критический вид продукции, который нужен как энергетике, так и металлургической отрасли, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Критически имеет значение наличие угля".

Глава Правительства подчеркнул, что 30% электроэнергии, которая подается в энергетическую систему Украины, производится тепловыми станциями. На этих предприятиях производится тепло для таких городов, как Киев, Харьков, Чернигов, Черкассы. Перевести эти города на другой вид топлива невозможно, отметил Владимир Гройсман.

Он также отметил, что в металлургической отрасли работают около 300 тыс. украинцев.

Отдельно Премьер-министр подчеркнул критическую важность того, чтобы предприятия, которые поставляют уголь на предприятия, были зарегистрированы и платили налоги в Украине.

"Чтобы провести модернизацию [энергетической системы], необходимы время и миллиарды. Работа проводится, и удельный вес потребления такого угля в среднесрочной перспективе будет уменьшен. Но сегодня я хочу подчеркнуть, что альтернативы углю нет", - отметил Глава Правительства.

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