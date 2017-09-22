Владимир Гройсман: Мы запретили "маски-шоу" и будем поддерживать развитие легального бизнеса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителям Министерства внутренних дел и Государственной фискальной службы с требованием не применять силовых методов при проверках предпринимателей, при отсутствии реальных угроз жизни сотрудников, и выстраивать цивилизованные отношения с бизнесом. Об этом Глава Правительства заявил во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

"Я запретил проводить "маски-шоу", есть мое письмо на руководителей ГФС и МВД о том, что если нет реальной угрозы сотрудникам, нечего ходить в масках и с автоматами, - сказал Премьер-министр. - Я всегда буду на стороне легального бизнеса. Подчеркиваю - легального".

Владимир Гройсман отметил, что сегодня работа силовых ведомств с бизнесом меняется, становится более цивилизованной.

"У нас есть признаки нормального цивилизованного взаимодействия бизнеса и ГФС. И это говорит сам бизнес, деловые ассоциации", - сказал Глава Правительства.

Справочно

Глава Правительства выразил идею полного запрета силовых обысков предприятий во время встречи с крупным бизнесом с участием Президента Украины и Генерального прокурора Украины. Владимир Гройсман подчеркивал, что любое необоснованное давление на бизнес - это ключевой фактор снижения темпов экономического роста и разрушения планов по увеличению инвестиций в экономику Украины.

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