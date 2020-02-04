Владимир Зеленский: Мы работаем 25 часов в сутки... Украину "накроет" лавина инвестиций

Реформы, которые сейчас внедряет власть, призваны обеспечить значительный рост внешних и внутренних инвестиций. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая на украинском-турецком бизнес-форуме.

"Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна "накрыть" лавина инвестиций - как внешних, так и внутренних", - заявил Зеленский.

По словам президента, для этого уже созданы необходимые условия: Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность, в том числе увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на "стабильный" и "позитивный". "Все это - красноречивые сигналы каждому как действующему, так и потенциальному, будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей", - сказал Зеленский.

Обращаясь к тем, кто колеблется по запуску нового или расширения существующего бизнеса в Украине, президент заявил, что этап ознакомления с информацией, составления перспективных планов и подготовительной работы позади - пора действовать.

"Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украине", - добавил Зеленский.