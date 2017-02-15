Власть пытается получить контроль над морехозяйственными активами Новинского, - эксперт

Сегодняшние обыски на предприятиях "Смарт-холдинга", в частности, на Херсонском судостроительном заводе, ООО "Смарт груп" и др., могут свидетельствовать о заинтересованности представителей власти в поглощении морехозяйственных активов, принадлежащих оппозиционному политику Вадиму Новинскому. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Кирилл Молчанов.

"Так называемый департамент "Кононенко-Грановского" занимается системным "отжимом" активов оппозиционных к власти политиков. Мотивация понятна. Кроме экономических целей - обеспечить лояльность оппонентов", - заявил он.

Касательно обысков в "Смарт-холдинге", политолог отметил, что их целью может быть получение контроля над морехозяйственными активами со стороны высокопоставленных чиновников.

Как сообщила пресс-служба "Смарт-холдинга", сегодня следователи Генеральной прокуратуры Украины провели обыски на ряде предприятий промышленно- инвестиционной группы "Смарт-Холдинг", в том числе на ООО "Смарт Мэритайм Групп", в состав которого входят Херсонский и Черноморский судостроительный заводы.

Напомним, в ноябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко инициировал снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата члена "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в рамках расследования так называемого "церковного дела".

8 декабря Верховная рада удовлетворила просьбу ГПУ, несмотря на возражения со стороны регламентного комитета парламента. Сам Новинский тогда заявил, что дело против него сфабриковано и является политически мотивированным. При этом бизнесмен не исключил, что данные действия властей носят экономический подтекст, и за ними могут последовать прямые атаки на его бизнес.