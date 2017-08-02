Власти Киева планируют вернуть Гостиный двор на Подоле в коммунальную собственность

Столичные власти планируют вернуть в коммунальную собственность Гостиный двор на Контрактовой площади и привести его в надлежащее состояние, сообщил мэр Киева, Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.

"Мы постепенно приводим Подол в надлежащее состояние: открыли обновленную Почтовую площадь, которая стала любимым местом отдыха киевлян. То же сделаем с Контрактовой площадью и Гостиным двором. Мы вернем его в коммунальную собственность так же, как стадион "Старт" и Киевский велотрек и приведем в надлежащее состояние", - отметил В.Кличко в эфире телеканала "112.Украина" во вторник, сообщает его пресс-служба.

По его словам, в Гостином дворе планируется разместить музей города Киева.

Кроме того, В.Кличко отметил, что улица Сагайдачного и Контрактовая площадь в рамках эксперимента с сегодняшнего дня стали пешеходной зоной, и столичная власть намерена сделать Подол исторической жемчужиной Киева.