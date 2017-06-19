"Власти" Крыма о санкциях ЕС: "Нас это не пугает"

В оккупированном Крыму уверяют, что не боятся продления европейских санкций за незаконную аннексию Россией полуострова. Об этом сказал так называемый "глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений" Заур Смирнов, передает РИА Новости.

По его словам, местные самопровозглашенные "власти" и в дальнейшем ожидают санкций.

"Крымчане не боятся действий Запада и остаются тверды в своем решении быть с Россией. Мы никогда не рассчитывали на западную помощь и ожидаем дальнейшее применение санкций. Продолжительность санкций нас не пугает", - сказал Смирнов.

Он также добавил, что Крым якобы адаптировался к ограничительным мерам Запада.

Как сегодня стало известно, Европейский союз "наказал" оккупированные Крым и город Севастополь продлением санкций еще на год за незаконную аннексию полуострова Россией.