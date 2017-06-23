Власти Львова передали функции вывоза отходов подразделениям Львовской ОГА

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городские власти приняли предложение главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки передать функции вывоза отходов из города подразделениям Львовской ОГА.

А.Садовый на брифинге в пятницу сообщил, что принято е решение передать во временное управление облгосадминистрации коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс". Вместе с тем он назвал это предложение "ультиматумом президентского наместника".

"В новейшей истории мы имеем уникальный пример, когда наместник президента оглашает предложение, ультиматум, что город должен заплатить деньги, чтобы предотвратить дальнейшую блокаду, которая может привести к эпидемиям и болезням. Это не ультиматум Садовому, это ультиматум всей громаде Львова", - сказал мэр.

Он добавил, что в сложившейся ситуации власти города "должны принять предложение, заплатить деньги и получить возможность нормально жить и развиваться".

Директор департамент поведения с отходами Львовского городского совета Иван Рудницкий сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что все фирмы-перевозчики уже получили лимиты на вывоз отходов из Львова на полигоны области.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, утром в пятницу департамент жилищно-коммунального хозяйства ОГА провел совещание, разработал маршруты вывоза мусора. Речь идет о 6,5 тыс. тонн отходов, которые планируют вывезти за две недели. Фирмы-перевозчики отходов уже начали вывоз мусора из Львова.

Ранее в этот день вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что с пятницы, 23 июня, с мусорных площадок Львова начнется вывоз накопившихся 6,5 тыс. тонн отходов на полигоны области.