Власти продлили сроки оплаты за коммунальные услуги

Власти Киева снова продлили сроки приема коммунальных платежей со скидкой до 25 февраля 2017 года по инициативе "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс- служба государственного банка.

"В связи с увеличением количества плательщиков коммунальных услуг в отделениях "Ощадбанка", срок приема коммунальных платежей с соответствующей скидкой продлен до 25 февраля", - говорится в сообщение пресс-службы.

Рост количества плательщиков в отделениях банка связан с тем, что "Укрпочта" временно прекратила прием платежей из-за нерентабельности услуг, что стало известно 11 января от представителей почты.

В связи со сложившейся ситуацией "Ощадбанк" рекомендует использовать для оплаты коммунальных услуг мобильное приложение, интернет-банкинг "Ощад 24/7", информационно-платежные терминалы, а также сайты ГИОЦ и ЦКС.

Как сообщал MIGnews.com.ua, задолженность украинцев за услуги жилищно- коммунального хозяйства выросли в два раза.