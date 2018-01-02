Власти РФ разрабатывают криптовалюту для избежания финансовых санкций

В России чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций. Об этом сообщает The Hill.

В частности, указано, что президент РФ Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".

Предполагается, что криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

При этом издание подчеркивает, что в России еще далеко от выпуска "крипторубля", однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

Как сообщается, работа над созданием собственной криптовалюты в России проходит на фоне того, как в США американские регуляторы и законодатели пытаются понять финансовую технологию цифровых валют, которая сейчас переживает свой активный рост.

Как известно, Соединенные Штаты запретили десяткам российских государственным чиновникам, агентствам, компаниям и союзникам Путина пользоваться своей государственной финансовой системой и проводить операции с долларами. Соответствующие санкции ввели после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения собственной криптовалюты - электронный шекель.