Власти выгодна полная приостановка перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе - эксперт

Власти выгодна полная приостановка перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Об этом в комментарии Голос UA сообщил политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"Считаю, что власть пошла на уступки участникам блокады. Однако, данное решение является проигрышным. Ведь таким образом власть начинает вмешиваться в частный бизнес. Ведь представители ЛНР И ДНР конфисковали не государственные шахты и металлургические комбинаты, а частные. Поэтому это проблемы частных предпринимателей, а не государственных. У бизнесменов есть много правовых механизмов, чтобы вернуть данные предприятия себе или заблокировать их работу. А когда наш президент говорит, что были конфискованы украинские предприятия, то это не совсем так. Поэтому решение президента и СНБО по поводу приставки грузов показывает, что президент зачищает частную собственность и прибыль определенных людей. Поэтому можно сделать вывод, что он в этом заинтересован", - сказал В. Степанюк.

По его словам, приняв такое решение, власть пошла на уступки участникам блокады.

"Полная приостановка перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе не будут способствовать реинтеграции оккупированных территорий и прекращению войны. Данные шаги уже осуждены ПАСЕ и ЕС. Поэтому Украина данным решением ставит себя в очень невыгодную позицию",- резюмировал В. Степанюк.

Напомним, Совет национальной безопасности Украины приостановил перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе.

"Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", - заявил Турчинов.