Вместо е-гривны Нацбанка украинцам предложат национальную криптовалюту

Украинские разработчики хотят быть первыми в мире по этой части

Украинцам создадут свою виртуальную валюту. Основатель организации "Биткоин фундация Украины", создатель биржи криптовалют KUNA Михаил Чобанян заявил о запуске разработки КриптоГривны.

Решение форсировать разработки связано с нежеланием терять время на запуск национальной криптовалюты. Ведь вопрос разработки КриптоГривны, который отмечен в плане развития НБУ-2020 для снижения оборота наличной гривны, затормозился.

"НБУ планировал разработку е-гривны. Но председателя Национального банка нет. Есть только исполняющий обязанности. И по сути, разработки заморожены. А время терять нельзя. Поэтому решили разрабатывать свою КриптоГривну", - объяснил Чобанян.

Он считает, что запуск проекта поможет оценить, как можно работать с национальной криптовалютой в привычной для украинцев среде.

"Еще никто не экспериментировал с национальными криптовалютами. Мы хотим создать площадку для глобальных экспериментов. После экспериментов на Альфа и Бета-тестах, для поддержания интереса попробуем поработать ("поиграть") с реальной гривной. Мы привяжем баланс КриптоГривны к балансу на нашей бирже. Она будет обеспечена 1:1. Будут предусмотрены некоторые ограничения, но в целом все будет работать", - поделился планами Чобанян.

И заметил, что разработки собственных криптовалют уже ведутся в Англии, Китае ряде других стран.

"Уже и в РФ начали поговаривать об этом. Мы понимаем, что тот, кто первый запустит национальную критовалюту, будет "на коне". Остальные смогут только догонять. Мы хотим и должны быть первыми, а не последними", - подчеркнул Чобанян.

Рынок виртуальных валют захлестнули распродажи

В июне 2017 директор департамента стратегий и реформирования НБУ Михаил Видякин, подтверждал, что развитие КриптоГривны обсуждается в НБУ. А Глава департамента инновационных разработок НБУ Наталья Ручко спрогнозировала, что КриптоГривна позволит вернуть доверие населения к национальной валюте и банковской системе в целом.

Український Бізнес Ресурс

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