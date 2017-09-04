Вместо молока украинцам продают "белую жидкость"

Лишь 7% производимого в Украине молока экстра-качества. Такую оценку дал корреспонденту AgroPolit.com заместитель председателя Всеукраинской аграрного Совета (ВАС) Михаил Соколов в эксклюзивном комментарии.

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По его словам в Украине существует огромный дефицит качественного молока. А то, что украинцы покупают в магазинах, можно с натяжкой назвать похожей на молоко белой жидкостью, непригодной к употреблению.

"Чтобы пройти по НАССР и другим европейским требованиям к молоку, производитель молока должен иметь немедленное охлаждение и вакуумную установку для доения коров. Но это не по карману многим фермерским хозяйствам", - отметил Соколов.

По его словам молоком в Европе признается только продукт экстра-качества. В нашей же стране из всего объема молока высшего сорта производится лишь 7%. Более 20 украинских производителей смогут экспортировать мясо и молоко в ЕС

"Все остальное, что у нас производится, в Европе молоком не признают", - подытожил Михаил Соколов.

Український Бізнес Ресурс

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