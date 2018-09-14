Внешэкономбанк РФ обжалует арест акций Проминвестбанка

14 сентября 2018, 16:02
 Экономика Источник: КоммерсантЪ (Россия)

Внешэкономбанк планирует обратиться в международный арбитраж из-за ареста апелляционным судом Киева акций Проминсвестбанка («дочка» ВЭБа). Госбанк надеется добиться компенсации, считая, что Украина нарушила российско-украинское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года.

«Предметом иска будет являться взыскание Внешэкономбанком с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций Внешэкономбанка»,— цитирует РБК заявление старшего вице-президента, руководителя правовой дирекции ВЭБа Игоря Краснова.

В середине августа ВЭБ отказался от планов по продаже Проминвестбанка, так как последний покупатель — украинский и российский бизнесмен Павел Фукс — не смог получить согласование сделки в Национальном банке Украины. Окончательное решение о закрытии госкорпорация собиралась принять в ноябре.

На этой неделе киевский апелляционный суд наложил арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка на Украине. Кредитные организации не могут осуществлять ликвидацию или реорганизацию, но им разрешено продолжать хозяйственную деятельность.

Источник: КоммерсантЪ (Россия)
 
 
 