Внешэкономбанк РФ обжалует арест акций Проминвестбанка

Внешэкономбанк планирует обратиться в международный арбитраж из-за ареста апелляционным судом Киева акций Проминсвестбанка («дочка» ВЭБа). Госбанк надеется добиться компенсации, считая, что Украина нарушила российско-украинское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года.

«Предметом иска будет являться взыскание Внешэкономбанком с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций Внешэкономбанка»,— цитирует РБК заявление старшего вице-президента, руководителя правовой дирекции ВЭБа Игоря Краснова.

В середине августа ВЭБ отказался от планов по продаже Проминвестбанка, так как последний покупатель — украинский и российский бизнесмен Павел Фукс — не смог получить согласование сделки в Национальном банке Украины. Окончательное решение о закрытии госкорпорация собиралась принять в ноябре.

На этой неделе киевский апелляционный суд наложил арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка на Украине. Кредитные организации не могут осуществлять ликвидацию или реорганизацию, но им разрешено продолжать хозяйственную деятельность.