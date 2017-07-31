Внешний долг Украины составляет 80% ВВП, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".

"Наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП", - информирует он.

"При слабом уровне развития национальной экономики и модернизации это очень высокий показатель. Особенно в ситуации, когда 5% ВВП мы вынуждены тратить на национальную безопасность, 5% ВВП - дефицит Пенсионного фонда.

Кроме того, около 4% ВВП мы тратим на обслуживание внешних национальных долгов. Поэтому нам нужна была реструктуризация, она была единственно правильным шагом. И здесь, я считаю, правительство Яценюка проделало очень серьезную работу.

Я в то время был в парламенте спикером и слышал критику с разных сторон, когда обсуждали вопрос реструктуризации. Я всем сказал тогда, что у нас есть предложения реструктуризации от правительства, а если кто-то может сделать лучше, я подпишу командировку, езжайте к кредиторам и договаривайтесь. Но никто никуда не поехал. То, что можно было реально сделать на тот момент, украинское правительство сделало, нашли возможности урегулировать ситуацию", - рассказал глава правительства.