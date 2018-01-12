Внешний экономический долг Украины составляет 83%, - Гройсман

На сегодня внешний экономический долг Украины составляет 83%. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Forbes Грузия.

"Если быть честным, то в 2014 году, когда премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, государственный бюджет составлял 108 тысяч гривен. Это был общий разбой. Предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб. Далее шла аннексия Крыма и вторжение на восток Украины. все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - сказал Гройсман.

Напомним, недавно пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что международные резервы Украины на 1 января 2018 составили 18 млрд 808 млн 450 тыс. Долларов (по предварительным данным), что на 21% больше чем на начало года. Увеличение резервов способствовало, прежде всего, поступления финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 млрд долларов, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1, млрд долларов при проведении валютных интервенций.