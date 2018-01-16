Внешняя торговля Украины в минусе на пять миллиардов долларов

Негативное сальдо внешней торговли увеличилось более чем в 2,2 раза

В январе-ноябре 2017 года экспорт товаров из Украины составил 39,49 миллиарда долларов, импорт в Украину - 44,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передают Контракты.

По сравнению с январем-ноябрем 2016 года экспорт увеличился на 20,6% (на 6,75 млрд долларов), импорт - на 27,5% (на 9,63 млрд долларов).

Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 5,21 млрд долларов, что в 2,2 раза больше показателя первых 10 месяцев 2016 года (2,33 млрд долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (за 10 месяцев 2016 года - 0,93). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

При этом украинский экспорт в Россию за 10 месяцев 2017 года вырос на 11,6% и составил 3,58 млрд долларов, тогда как импорт российских товаров увеличился на 38,2% - до 6,33 млрд долларов.

В то же время поставки украинских товаров в ЕС выросли на 30,4% - до 15,91 млрд долларов, импорт европейских товаров в Украину - 18,83 млрд долларов.

Согласно данным статистики, крупнейшее негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 10 месяцев зафиксировано с Германией (-3,36 млрд долларов), Китаем (-3,1 млрд долларов), Россией (-2,75 млрд долларов), Беларусью (-1,92 млрд долларов), США (-1,55 млрд) и Швейцарией (-1,4 млрд долларов).

В целом сальдо торговли товарами негативное как со странами ЕС (-2,92 млрд долларов), так и со странами СНГ (-3,94 млрд долларов).

Крупнейшее позитивное сальдо зафиксировано в торговле товарами с Египтом (+1,61 млрд долларов), Индией (+1,52 млрд долларов), Турцией (+1,11 млрд доларов), Нидерландами (+958 млн долларов) и Италией (+765 млн долларов).