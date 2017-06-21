Во Львове 700 млн грн на счетах, они должны быть использованы на решение проблемы с мусором

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко призывает к использованию имеющихся средств на счетах г.Львов для решения проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов.

"Важно прекратить тратить силы и средства на политический пиар вокруг львовского мусора. У Львова есть 700 млн гривень на счетах. Эти средства должны быть использованы, чтобы решить проблему жителей города", - сообщает пресс-служба вице-премьера.

При этом Г.Зубко отметил, что государство не будет осуществлять давление на органы местного самоуправления. "Важное условие - налаживание прямой коммуникации городского головы Львова с главами других городов Львовщины в решении проблемы. Государство не будет давить на органы местного самоуправления. Только открытое общение сможет приблизить решение проблемы", - подчеркнул вице-премьер.

Он также призвал не политизировать вопрос вывоза мусора. "Если мы сегодня действительно хотим полезных качественных решений для действительно европейской львовской общины, то должны убрать политику", - сказал Г.Зубко.