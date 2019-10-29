Во время кризиса потери украинцев в финсекторе достигли $15 млрд - Зеленский

Банки, которые были выведены с рынка в 2014-2015 годах, бывшим владельцам никто возвращать не собирается.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

"Во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли $15 млрд. С рынка было выведено около 100 банков, в частности Дельта Банк, Надра Банк, банк Финансы и Кредит, национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел, еще раз говорю, я буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца", - заявил он.

Зеленский добавил, что "все эти проблемы не должны быть решены за счет налогоплательщиков".

"Это очень важный месседж. Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки. Нет, это неправда", - сказал президент.

Богдан утверждает, что не занимается вопросами ПриватБанка

Напомним, ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что Украина потратила на спасение банковской системы 15% ВВП, из которых 7%, или 155 млрд грн - на ПриватБанк.

Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала говорил, что с 2008 года на национализации, докапитализации и ликвидации банков украинское государство потратило около $ 20 млрд.

НВ является информационным партнером инвестфорума RE: think. Invest in Ukraine и ведет онлайн-трансляцию мероприятий, которые проходят в его рамках. Одним из генеральных партнеров форума выступает USAID, чья общая сумма помощи Украине, начиная с 1992 года, составила более $3 млрд.