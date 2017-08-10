Военная прокуратура сообщила о подозрении пятерым чиновникам Минобороны за хищение 34 млн грн

Главная военная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении пятерых бывших и действующих чиновников Министерства обороны и двух служебных лиц коммерческого предприятия, которые причинили ущерб ведомству на сумму свыше 34 млн гривень, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что при осуществлении в 2014-2015 годах государственных закупок касок и бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины произошло хищение госсредств в особо крупных размерах.

Подозреваемые, выполняя (каждый в разное время) обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и начальника финансового управления Департамента, подписали ряд договоров о поставках касок и бронежилетов для нужд армии по цене с НДС.

Чиновники сделали это вопреки требованиям законодательства об освобождении на период проведения АТО от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке спецсредств индивидуальной защиты для нужд ВСУ.

Таким образом, Минобороны незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика 32,6 млн гривень в виде налога на добавленную стоимость. Кроме того, дополнительными соглашениями была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам министерства на общую сумму более 1,5 млн гривень.

Бывшим и нынешним руководителям Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), директору и главному бухгалтеру предприятия-поставщика, которые присвоили средства Минобороны на сумму 34,1 млн гривень.

Обвинительные акты относительно всех указанных лиц направлены в суд. С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых.