Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором- розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці України з МВФ.

Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський поінформував очільницю Міжнародного валютного фонду про стан справ у нашій країні та заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19.

Також співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ у нашій країні та подолання викликів, що стоять перед українською економікою у зв'язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов'язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов'язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", - наголосив Глава держави.

"Мала дуже конструктивну розмову з Президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19", - зазначила Крісталіна Георгієва.

Сторони також домовилися координувати спільні дії щодо розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.

Президент України

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