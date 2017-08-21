Волынские чиновники закупили у предприятия из "ДНР" оборудование для госшахты на почти 25 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц, которые с помощью коррупционного механизма закупили на временно оккупированных территориях Донецкой области оборудование для государственной шахты на Волыни. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник, который является уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия так называемой "ДНР" оборудование почти на 25 миллионов гривен. Для его адаптации под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено 600 тысяч гривен из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из руководителей государственного предприятия "Дирекция по строительству объектов" вступил в сговор с участниками тендерных торгов на закупку оборудования для волынской шахты. Чиновник сформировал конкурсные требования непосредственно под конкретного поставщика, несмотря на то, что оборудование технически не соответствовало проекту модернизации шахты.

Правоохранители выяснили, что руководство завода-поставщика, перерегистрированного в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, а владельцем предприятия является гражданин России.

Одному из руководителей государственного предприятия и руководителю конкурсных торгов в рамках уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.