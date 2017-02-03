Вопрос встречи лидеров "нормандской четверки" зависит от многих факторов - АП

Вопрос встречи глав государств в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) зависит от многих факторов. Об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.

"Конечно, он обсуждался во время визита Президента в Берлин. Но сроки его созыва и проведения будут зависеть от многих факторов", - сказал он.

Сейчас, по его словам, ключевым фактором является ситуация в Авдеевке.

"Нам надо, чтобы все-таки был прекращен огонь, потом уже можно говорить об определенных политических и более конкретных вещах", - отметил он.

"Мы проводим также встречи в формате телефонных конференций. Поэтому это будет зависеть от нашего общего решения, каким образом мы проведем", - добавил К.Елисеев.