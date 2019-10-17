ВР одобрила верификацию пенсий и субсидий

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект No1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

"За" законопроект проголосовали 249 депутатов.

Что изменится

Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

Как это работает

Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно- аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Что известно

20 сентября народные депутатыподдержали за основу в первом чтении законопроект No1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за проект проголосовали 254 парламентария.

3 апреля 2019 года правительство утвердило механизм обработки персональных данных, которые используются во время верификации, их состав, способ сбора, условия их хранения.

В течение 2018 года по результатам верификации государственных выплат Минфин предоставил более 7,5 млн рекомендаций по проверке около 2,6 млн получателей социальной помощи.

Органы, осуществляющие такие госвыплаты, подтвердили к возвращению в бюджет за указанный период неправомерно предназначенных государственных выплат на общую сумму более 50 млн гривен.

Минфин

https://minfin.com.ua