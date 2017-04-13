ВР приняла закон о рынке электроэнергии

Верховная Рада приняла законопроект No4493 о рынке электрической энергии. За соответствующий документ проголосовали 277 народных депутатов.

"Законопроект направлен на выполнение обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики", - говорится в пояснительной записке.

Основной целью законопроекта является обеспечение надежного и безопасного снабжения потребителей электрической энергией с учетом интересов потребителей, минимизации затрат на услуги поставки электрической энергии путем определения на законодательном уровне организационной структуры и принципов функционирования рынка электрической энергии, основных принципов и предпосылок его реформирования.

По словам председателя подкомитета комитета по вопросам топливно- энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Льва Пидлисецкого, суть закона в том, что есть продавец, который предлагает покупателю лучшую цену, лучшие условия и сервис.

"Мы должны стремиться, чтобы у наших потребителей был выбор, чтобы они были не рабами энергорынка, а полноправными субъектами", - отметил он.

Законом также вводится новый механизм поддержки производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу.

"Реализация законопроекта будет способствовать реформированию и дальнейшему развитию энергетической отрасли, выполнению Украиной обязательств после подписания соглашения о членстве в Энергетическом сообществе.

Реформирование рынка электроэнергии в Украине будет способствовать стимулированию инвестиций в энергетическую отрасль, справедливой конкуренции между производителями электроэнергии и между поставщиками в условиях равных прав и возможностей, развития конкуренции путем совершенствования правил работы рынка, недопущения дискриминации участников рынка, возможности интеграции в европейские рынки электроэнергии", - говорится в пояснительной записке.