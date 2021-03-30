ВР схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт No5300 про фінансову підтримку підприємців, які змушені зупинити свою діяльність через карантинні обмеження в "червоних" зонах.

Зокрема, йдеться про виплату в розмірі 8 тис. грн з державного бюджету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президентський проєкт закону "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19" на позачерговому засіданні парламенту у вівторок підтримали 307 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, виплати мають бути профінансовані за рахунок державного та місцевих бюджетів і призначатимуться застрахованим особам, які втрачають частину зарплати або доходу через запровадження локдауну.

"Законопроєкт передбачає державну допомогу з двох джерел: держбюджет - це гарантована сума 8 тис. грн і місцеві бюджети - в розмірі, який визначать місцеві органи влади", - зазначила заступниця керівника Офісу Президента з питань економічної політики Юлія Свириденко, представляючи документ у парламенті.