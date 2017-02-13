В.Рабинович: Каждый, кто проголосует за вывоз леса из своей страны, - это преступник

Украинская власть не имеет права вырубать лес в угоду Евросоюзу. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" в программе "Кто кому Рабинович" заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Как только народные депутаты проголосуют за вырубку лесов в Украине в обмен на деньги из Европы, которые они тут же и разворуют, - они покажут тем самым, кто есть самый главный враг Украины. Каждый, кто проголосует за вывоз леса из своей страны, - это преступник против Украины, против всех нас, против наших детей", - заявил Вадим Рабинович, добавив, что соглашаясь на массовую вырубку леса в своей стране, украинская власть лишь показывает Европе свою неблагонадежность: "Поверьте мне: в Европе никто не будет строить систему, при которой губится природа, они будут это навязывать нам: вывезти сырье, а у себя создать рабочие места. И это не просто вопрос охраны природы - это вопрос будущего, это вопрос развития, это вопрос любви или ненависти к своей стране. В Европе вырубить хоть одно дерево, которое имеет свой паспорт, - штраф до 10 000 евро, а у нас - руби сколько хочешь".

По словам Вадима Рабиновича, на сегодняшний день в законодательной защите нуждаются не только украинские леса. Из-за чиновников множество других природных мест нашей страны также оказались под угрозой уничтожения. "Под покровом темноты и тишины происходят и другие ужасные вещи. Мои избиратели сообщили мне, что в Николаевской области хотят затопить уникальный совершенно природный национальный парк "Бугский Гард": "Энергоатом" собирается поднять в Александровском водохранилище уровень с 16 до 20 метров, уничтожив полностью жемчужину природы Украины. И тишина, все молчат", - сообщил лидер партии "За життя".