"Вредители" из ФГИ. Как Украине заработать на своем имуществе

Большая приватизация - не единственная задача ФГИ. Пока государство получает смешные деньги от дивидендов госпредприятий и аренды госимущества

Вы можете себе представить предприятие, на котором установлен годовой план выпуска продукции в 17,1 млрд грн, а реальный объём составил 188,9 млн грн, то есть чуть больше 1%? Что должен добровольно сделать директор такого "успешного бизнеса", а акционеры - принудительно? Ответ очевиден даже для человека, воспитанного в духе плановой экономики. Ну, а для бизнесмена, вооружённого модными терминами вроде "cash flow" или "EBITDA" и вовсе от таких цифр может "снести крышу". Но это они в государственной конторе не работали, а там всё возможно! Стоит почитать отчёт Фонда госимущества за 2016 года и сразу на щеке появится скупая, мужская слеза, так "прочувствованно" пишут об "успехах". Что наработали

Оказывается, намаялись чиновники с этим госимуществом по самое не хочу. И "голландские" аукционы проводили (нет, не по продаже тюльпанов) и торги по пять раз, прежде чем что-то продать, а в случае с особо "упоротыми" инвесторами - даже по десять. Но ничего не получилось...

Общая сумма поступлений в государственный бюджет в 2016 году, обеспеченных ФГИ, составила порядка 2,6 млрд. грн. Из них, 188,9 млн. - те самые крохи от приватизации. Остальное - отчисление с прибыли и дивиденды государственных предприятий (1,25 млрд. грн.) и платежи за аренду государственного имущества - 1,03 млрд. грн.

На этих последних двух цифрах, аналитики фонда и отыгрались в своём отчёте за 2016 год, причём в нескольких местах, ведь план по аренде был выполнен на 167%, а отчисления с прибыли вообще побили рекорд последних 10 лет и в три раза превысили показатели 2014 и 2015 годов. О девальвации и инфляции последних трёх лет, авторы скромно умолчали. А напрасно: миллиард гривен в 2013 и та же сумма в 2016, как говорят в Одессе, "две большие разницы".

Кстати, для того чтобы продать имущества на 188 млн. грн., пришлось потратить на "организационные" мероприятия почти 11 млн. грн. Сам Фонд, согласно утверждённым сметам и бюджетным росписям, "скушал" в 2016 году 171 млн. грн. Сравните с суммой, полученной от приватизации. Кроме того, над "процессом" трудилось 1654 штатных работника.

Несомненным "успехом" прошлого года, можно назвать продажу Мигиевской ГЭС за 52 млн. грн. Но и таких успехов было не густо. Конечно, не всё зависит от руководителя Фонда. Продать тот же ОПЗ в условиях "чисто нашей" версии предпродажки в виде отключения мощностей завода от газообеспечения и масок- шоу, дело не из простых. Тут нужно инвестора с хорошими нервами подыскать. А лучше и вовсе "отмороженного" из наших.

Хотя, если посмотреть трезво, данные цифры воочию демонстрируют ту катастрофу с управлением государственным имуществом, которая сложилась за все годы независимости. Вдумайтесь, аренда ВСЕХ государственных предприятий, включая аренду земли общегосударственной собственности, а также отчисление с их прибыли, суммарно приносят владельцу - государству, а значит всем нам, немногим более 2 млрд. грн. в год или 60-70 млн. евро. Годовой доход средней польской компании. А если вычесть из этой суммы бюджет на содержание чиновников, обеспечивающих процесс, можно вообще разрыдаться. К сожалению, такие понятия как "собственность" и "чиновник", плохо сочетаются. А втиснуть в этот словесный ряд слово "эффективный" и вовсе неразрешимая апория.

За все годы независимости, государство "наколядовало" за своё имущество 64 млрд. грн., получило 10 млрд. грн. арендных платежей и 7 млрд. грн. дивидендов от государственных предприятий.

Как видим на графике, основные всплески продаж наблюдались в 2004-2005 годах на волне евроромантизма и в 2011 году - на пике консерватизма. Начиная с 2014 года активность государства на рынке инвестиций упала до "температуры трупа".

Цифру в 64 млрд. грн. можно сопоставить с суммами, потраченными государством на докапитализацию государственных предприятий (например, Нафтогаза) и банков, кредитования ФГВФЛ, предстоящей финансовой "накачкой" Приватбанка (аудит которого в мае покажет, кто и где). Результат сравнения неутешительный. Как в известном анекдоте, который любил цитировать Виктор Ющенко: "батьку, хватит торговать, а то сдачу нечем давать".

Тем не менее, должность главы ФГУ, не смотря на её схожесть с игрой "десять негритят", вызывает нескрываемый интерес и высоко ценится в "матрице" квот и распределений "хлебных" мест. Вот и после отставки главы ФГИ Игоря Билоуса замусоленная колода кадрового резерва оживилась.

У нас же как водится, сегодня ты фискал, а завтра продаёшь государственное барахло, вчера рисовал "схемы", сегодня - "проводник реформ". Главное, чтобы на потоке. Между тем от нового руководителя ФГИ в 2017 году зависит очень многое. Это в 2016-м можно было пообещать в меморандуме с МВФ разместить на сайте Кабмина классификацию государственных предприятий и "ноль" на выходе. В 2017 году таких проколов уже не простят. А деньги нужны. Очень. Кроме того, один из самых важных "маяков", выставленных в меморандуме с МВФ - продажа государственных предприятий и реформа государственного банковского сектора.

Крупная приватизация нужна стране как воздух.

Лишний миллиард долларов явно не помешает осенью. А собрать его будет весьма непросто. Из вкусных лотов у государства остались только Одесский припортовый завод и ОАО "Сумыхимпром". В какой-то мере, ОАО "Запорожьеоблэнерго". Правда, есть ещё коллекция ТЕЦ, научных институтов и научно-производственных объединений. Но на такое добро, в стране "повышенной любви к науке", желающих поди найди.

В случае открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения, на рынок может поступить до 2 млн. га государственной пашни, самая лучшая часть которой находится в ведении академии наук (аграрные институты). Такой довесок может теоретически увеличить финансовый поток до нескольких миллиардов евро. Но это пока теория. Что делать

В первую очередь, новый глава Фонда госимущества должен создать удобный для западных инвесторов "интерфейс" - по аналогии с ведущими инвестиционными мировыми площадками. Заходя на сайт ФГИ, инвестор должен чувствовать себя как дома, максимально быстро получая весь объём запрашиваемой информации.

Фонд нужно преобразовать из рутинной, бюрократической конторы в современную площадку по привлечению внутренних и внешних инвестиций. Для этого необходимо максимально привлекать опытных профессионалов-инвестиционщиков. В отличие от НБУ, тут они придутся к месту. "Благодаря" кризису, такие кадры сейчас в избытке.

Второй задачей является завершение процедуры инвентаризации и классификации всех государственных предприятий и размещения публичной информации о них. А то у нас профильные министры путаются, сколько у государства в собственности юридических лиц, а о некоторых вообще забыли, что они есть и даже успешно работают.

Необходимо провести полную переоценку, с привлечением аудиторских компаний, стоимости аренды государственного имущества, а также запустить механизм оценки финансовых потоков государственных предприятий. Это поможет выявить ту часть прибыли, которая умело прячется от государства частными акционерами или нерадивым менеджментом. Аренда государственного имущества должна быть соотнесена со справедливыми ценами в частном секторе. Работа рутинная, но она того стоит. Размер дивидендов и отчислений с прибыли, получаемых государством, может вырасти в разы. Если не в десятки раз. То же самое касается и арендных потоков.

В этом году государственным мужам придётся "крепко думать" и о том, что же делать с государственной банковской системой, которая занимает 52% рынка капитала. "Реформаторы" из НБУ слепили этого "голема" из всего, что было, а теперь он хочет кушать. А кушает он, дай Бог каждому. На поддержание нежизнеспособного финансового монстра придётся потратить до сотни миллиардов гривен. В бюджете их нет, придётся печатать. Ключевая задача здесь - найти желающего прикупить государственный банк и быстро, пока желающий не опомнился, подписать контракт. ФГИ здесь придётся принимать посильное участие, хотя главная скрипка за Минфином и НБУ.

И, наконец, большая приватизация. Она должна проводиться в условиях тишины и позитивного общего фона. А для этого необходима координация действий ФГИ со всеми сопряжёнными государственными институциями. Ведь провал большой приватизации в этом году может стать зажечь красный свет для инвесторов на долгие годы вперёд.

По большому счёту, новый глава фонда должен провести "политическое сэппуку".

Что имеется ввиду? Действующая конструкция работы фонда должна быть безжалостно препарирована. Большинство функций по оценке, методологии, контролю, продажам необходимо передать на аутсорсинг профессиональным компаниям: аудиторским, юридическим, инвестиционным, консалтинговым. Но не с фиксированной оплатой их услуг, а исключительно в зависимости от конечного результата. Коим может быть лишь сумма, перечисленная от приватизации на казначейский счёт.

В Украине глава Фонда госимущества - больше, чем просто чиновник. Это должен быть честный профессионал, с хорошим инвестиционным чутьём. Да, это "краснокнижный" экземпляр, в наших широтах встречающийся крайне редко. Но если в 2014 году властям хватило глупости запустить в НБУ команду инвестиционных банкиров, то, может, хватит ума направить команду инвестиционных банкиров (а не налоговиков) в ФГИ?

Алексей КУЩ