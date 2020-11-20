Європарламент розкритикував Україну за борги в зеленій енергетиці

Європарламент розкритикував владу України за невиконання фінансових зобов'язань перед інвесторами в зелену енергетику в частині виплати боргу згідно з раніше підписаним "зеленим" меморандумом.

Про це йдеться у звіті Європарламенту про імплементацію угод з Україною.

"Жаль викликає факт про те, що в секторі відновлюваної енергетики Україна ще не виконує свої зобов'язання перед інвесторами, і що затримки з виплатами виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії загрожують подальшому розвитку екологічно чистих джерел енергії в Україні", - зазначено у звіті від 17 листопада.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону No810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). При цьому 40% від цієї суми (9 млрд грн) має бути погашено до кінця 2020 року. Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. 13 листопада посли одинадцяти країн зажадали від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля виконати умови меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику, в якому зазначено чіткий графік погашення накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також обов'язок держави закладати в державному бюджеті на наступний рік 20% коштів на часткове фінансування виробництва зеленої енергії.

17 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт No4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік", у якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії та поліпшення фінансових розрахунків на оптовому ринку електричної енергії. Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.