Європейські банки стійкі до можливих втрат у зв'язку з коронавірусом - Financial Times

В результаті пандемії коронавірусу COVID-19 європейські банки втратять до 380 млрд євро, але багато з них зможуть пережити кризу, пише Financial Times з посиланням на дослідження Європейського банківського управління (European Banking Authority, EBA).

На підставі стрес-тесту, проведеного в 2018 році, EBA очікує, що обсяг зважених за рівнем ризику активів банків скоротиться на 2,3-3,8%. Кожен відсотковий пункт еквівалентний приблизно 100 млрд євро.

"На відміну від світової фінансової кризи 2008-2009 рр., у банків є більше капіталу і запасів ліквідності. Показник достатності капіталу першого рівня (CET1) зрісл з 9% в 2009 році до приблизно 15% за станом на четвертий квартал 2019 року", - наголошується в повідомленні регулятора.

EBA побоюється істотного погіршення якості активів банків через пандемію. У четвертому кварталі 2019 року частка прострочених боргів європейських банків становила 3,1%. Цей показник помітно скоротився з піку, зафіксованого в кінці 2014 року, - 7,1%.

"Якість активів буде одним з головних викликів для банків в найближчі квартали, а можливо і роки", - йдеться в дослідженні EBA.

Регулятор зазначає, що галузі, які опинилися найбільш порушеними впливом пандемії, включаючи готельний бізнес і сферу громадського харчування, мають відносно високу частку прострочених боргів.

Крім цього, EBA стурбований погіршенням умов для залучення фінансування. Випуск незабезпечених боргових зобов'язань був практично припинений до середини квітня. Термін погашення приблизно 20% цінних паперів настане в найближчі півроку, ще 10% - протягом року. З'явилися труднощі на ринках міжбанківського кредитування та доларового фінансування. У зв'язку з цим банки стали більше покладатися на отримання фінансування від центробанків, зазначає регулятор.

Раніше повідомлялося, що Європі загрожує "економічний шок" 2008-го року, якщо європейські лідери терміново не почнуть боротися з коронавірусом.

Нагадаємо, Європейський центральний банк попереджає про скорочення ВВП. Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила про зміни в прогнозованих показниках інфляції, ВВП і безробіття для єврозони.