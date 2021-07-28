Європейська компанія оплатила 370 млн грн за земельну ділянку в Києві

30 червня 2021 року ТОВ “Лентімекс Україна” (100% дочірня компанія Lentimex spol. s r.o., Словаччина) перемогла на відкритих публічних електронних торгах щодо придбання земельної ділянки площею 113,5 га в Оболонському районі м. Києва, повідомляє УНН.

23 липня 2021 року компанія виконала всі зобов’язання по аукціону і повністю оплатила 370 млн грн в акредитивній формі.

На придбаній земельній ділянці інвестор планує створити багатофункціональний простір з соціальною, культурною та розважальною інфраструктурою за європейськими стандартами.

Даний простір стане унікальним поєднанням рекреації та міста. Загальна сума інвестицій у проект складе понад 500 млн євро.

Для успішної реалізації проекту група Лентімекс планує залучити локальних партнерів та вже сьогодні формує сильну професійну команду.



